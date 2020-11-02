【人造肉商機】生物科技忽然發威？台灣廠搶千億元素食植物肉市場

香港麥當勞最近賣人造肉產品全城談論，本港超級市場亦有出售人造肉植物肉，似乎逐漸成為大生意。事實上，台灣素食大廠松珍生物科技（松珍）研發的「素小蝦」紅極一時，更外銷出國，今年本港素菜館可預訂其產品。素食或「走肉」成為風尚，那麼素食研發是否能持續成為商機？

市調機構 Markets & Markets 調查顯示，全球植物肉市場規模去年達 120 億美元（約港幣 930 億元），預計 2025 年後將增至 279 億美元；僅台灣吃素人口已達 300 萬人，居世界第二，衍生的商機估計超過 1,000 億元新台幣（約港幣 271.6 億元），解釋了為何台灣積極發展素食食品／植物肉行業，更打算進軍香港等境外市場。

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▲ 松珍研製冷凍素食種類多元化

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松珍生物科技（簡稱：松珍）製作植物肉方式，以大豆分離蛋白原料，優質蛋白製作素食加工品。此外，因為美國人造肉提取動物幹細胞製作成本高，採用生物科技技術製造能降低成本。

起初松珍經營素食市場不是一帆風順，最初引進日本素火腿成為暢銷產品，由經銷商擴大至兼營製造，生意正式上軌道。一般人們對製造肉看法都是牛肉，但松珍研發除蝦類外，素沙拉沾醬、素魚豆腐類等種類多元化的冷凍素食，得到素食者青睞。松珍生物科技眼見台灣素食市場需求大增，為一改對食素缺乏營養的觀念，提升料理變化，添加人體所需營養素。

▲ 松珍出品仿似真蝦的「素小蝦」製品，該素製品售出 1 億 4000 萬新台幣（ 約港幣3千7百萬 ）營收。

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還有，松珍出品仿似真蝦的「素小蝦」製品，用蒟蒻取代大豆蛋白、小麥蛋白作食材，於 2013 年外銷德國、日本等 25 個國家，當時該素製品售出 1 億 4,000 萬元新台幣（ 約港幣 3,700 萬元）營業額，曾於 2019 年獲德國科隆（Anuga Food Fair）的食品與飲料創新獎「特優獎」。現時擴展 300 多種產品，包括純素、奶素、奶蛋素等貼合海外素食者，近期香港「大自然素食」在已在 Facebook 推廣預售台灣松珍產品。

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Photo：Vegefarm