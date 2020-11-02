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【附購買連結】賣一次即絕版! HK-M 天蠍座星空口罩 LV3獨立裝售$99/30個

行內熱話 16:08 2020/11/02

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香港口罩廠之前推出 12 星座天秤座口罩，結果推出後大受市場歡迎，而且有出現炒風，全因廠方的 12 星座口罩每款只會推出一次。今次廠方推出 12 星座口罩第二彈 - 天蠍座口罩。
      
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

 今次天蠍座口罩，廠方採用夢幻三色紫星空做背景，加上天蠍座圖案，感覺更時尚迷人。售價方面，跟天秤座口罩一樣為 $99 盒，有 30 個獨立包裝 Level 3 成人口罩。今次網上發售也是限量 1,000 盒，但有額外 200 盒會在門市發售，但門市發售日期暫時未定。此外，廠方決定會加快 12 星座口罩的推出進度，不會一個月才推 1 至 2 款。

網上發售方面，是在 11 月 4 日上午 11:00 開售，注意限量 100 盒，很快就售罄。

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HK-M 天蠍座口罩

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其他內容】台灣製造 Medicom Premier Soft 口罩 藥房平售 $88/50個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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