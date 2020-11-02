【逆市加薪】料明年平均加薪9萬元以上！兩大資安技能最有「錢途 」

資訊保安問題愈來愈受到政府及企業關注，連帶相關人才的身價也因而上升。美國市場研究機構 Burning Glass 早前調查顯示，2021 年最賺錢的資安技能為雲端保安（Cloud Security）及應用程式保安（Application Development Security），預計兩者明年平均加薪至少港幣 9 萬元。

網絡安全成企業必需品 兩大技能最「搶手」

美國勞工統計局分析，網絡保安工作是全美職位增長最快的工種之一。預計到了 2029 年，網絡保安工作職位將增加 31%，是美國各個工種的 7 倍（其餘工增長率約 4%)。

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▲ Burning Glass調查預計，未來5年雲端安全和應用程式安全這兩個產業的增長更為明顯，分別為115%和164%

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Burning Glass 調查顯示，今年有 83% 企業為網絡保安轉型，企業對人工智能（AI）網絡的需求正不斷上升，在持續擴張的資安職位中，預計未來 5 年雲端安全和應用程式安全這兩個行業增長更明顯，分別為 115% 和 164%。調查又指，雲端保安人員明年薪金可增加 15,008 美元（約港幣 116,370 元），而應用程式保安技能人員薪金則增加 12,266 美元（約港幣 95,109 元)。

雲端安全增長潛力大

除了雲端安全及應用程式保安最有「錢」途，調查預測，未來 5 年增長最快的雲端保安技能包括：Azure Security（+164%）、Cloud Security Infrastructure（+144%）、Google Cloud Security（+135%）、Public Cloud Security（+121%），以及 Cloud Security Architecture（+103%）。

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Photo：pexels、Burning Glass、Telstra