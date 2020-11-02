Giordano 都出口罩? 詩意雲彩漸變色Lv3口罩 每片色彩都不同! 售$100盒

▲ Gimans Care 詩意雲彩口罩

Gimans Care 在 Facebook 表示，即時發售 giordano ladies x Gimans Care 詩意雲彩醫用口罩。



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今次詩意雲彩口罩是 giordano ladies 和 Gimans Care的聯乘作品，口罩上印有漸變色的雲彩，每片口罩的色彩也不一樣! 此外，口罩上更會印有 giordano ladies logo。

▲ Gimans Care 詩意雲彩口罩

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▲ Gimans Care 詩意雲彩口罩

Gimans Care 口罩規格:

-BFE PFE VFE >99% (Nelson Labs)

-ASTM F2100 LEVEL 3 (Nelson Labs)

-EN 14683 type IIR + 歐盟CE

-日式立體型，超柔軟彈性耳帶，長時間佩戴舒適，高透氣度

-工廠位於無錫，超過10年出口日本經驗

-成人17.5cm x 9.5cm

-25片/盒，非獨立包裝

售價:$100

口罩購買連結<<< ( 11 月 16 日出貨)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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