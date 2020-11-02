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Giordano 都出口罩? 詩意雲彩漸變色Lv3口罩 每片色彩都不同! 售$100盒

行內熱話 14:55 2020/11/02

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Gimans Care 詩意雲彩口罩

 Gimans Care 在 Facebook 表示，即時發售 giordano ladies x Gimans Care  詩意雲彩醫用口罩。
      
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

 今次詩意雲彩口罩是 giordano ladies 和 Gimans Care的聯乘作品，口罩上印有漸變色的雲彩，每片口罩的色彩也不一樣! 此外，口罩上更會印有 giordano ladies logo。

Gimans Care 詩意雲彩口罩

其他內容】  可逐個買! 屈臣氏全新款圖案口罩 迷彩．特別色夾糖式任你揀

Gimans Care 詩意雲彩口罩

Gimans Care 口罩規格:

-BFE PFE VFE >99% (Nelson Labs)
-ASTM F2100 LEVEL 3 (Nelson Labs)
-EN 14683 type IIR + 歐盟CE
-日式立體型，超柔軟彈性耳帶，長時間佩戴舒適，高透氣度
-工廠位於無錫，超過10年出口日本經驗
-成人17.5cm x 9.5cm
-25片/盒，非獨立包裝
售價:$100

 口罩購買連結<<< ( 11 月 16 日出貨)

其他內容】 附優惠詳情!劈到出血! 港產 BFCare 驚人優惠! Level 2 獨立裝口罩只售 $10/30個

其他內容】台灣製造 Medicom Premier Soft 口罩 藥房平售 $88/50個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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