超劈價促銷! KN95 3D 口罩．平面口罩 售$14.2/50個起!

深水埗電子特賣城表示，又有多款平價口罩到貨。



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店方指，今一抿新口罩到貨。當中包括一包 50 個，售 $35 的 KN95 口罩、一包 5 個售 $10 的 KN95 口罩，以及一盒 50 個的三層平面口罩，其售價為 $19。

此外，當中的 Qualea BFE>95% 口罩 50 個裝售價為 $100/七盒，即平均 $14.2一盒。全部口罩為中國製造。數量有限，售完即止。

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地址:深水埗福華街161至175號福仁商埸地面1號鋪

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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