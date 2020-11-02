【取Fund攻略】一文睇晒「申Fund」好幫手　4大服務中心1個資援組隨時候命

因應營商環境轉變，政府為中小企提供的資助及融資擔保計劃愈來愈多，連帶協助企業申請資助的顧問亦「成行成市」。有意申請資助的中小企，必須慎選顧問服務。如果中小企想獲得最可靠的資訊，可以留意現時政府和不同半官方機構提供的中小企支援服務。以下將會介紹現時4個中小企服務中心的服務，以及幫助企業申請資助的「中小企資援組」。

中小企業支援與諮詢中心（SUCCESS）

政府工業貿易署的SUCCESS提供以下的服務：

整理政府資助計劃及在香港經營各類業務所需的政府牌照或許可證的資料

舉辦有關營商資訊的免費研討會和工作坊

提供免費「問問專家」業務諮詢服務，範疇包括成立公司、市場推廣、法律事務和會計財務等

整理創業資訊

HKTDC SME Centre

貿易發展局的中小企服務中心（HKTDC SME Centre），是一個一站式營商培育基地，專為中小企提供出口行銷的全方位服務： 「T-box升級轉型計劃」，助中小企於品牌升級、電子商貿、生產及供應鏈方案及市場開拓四大範疇升級轉型

提供內地和海外市場的商貿資訊

舉辦商業配對和交流活動

SME One

香港生產力促進局的「中小企一站通」（SME One）是集資訊與諮詢服務於一身的一站式平台，並提供以下的服務：

舉辦有關數碼轉型、技術解決方案、營商管理及融資的研討會及培訓工作坊

為在不同發展階段的中小企提供到位及全面解決痛點的配對方案

TecONE

香港科學園的TecONE透過4大服務支柱（科技資助、科技服務、科技融資、科技推廣），協助夥伴企業使用園內各項資源和服務，推動業務發展：

提供科技相關資助計劃的資訊和諮詢服務

推出一個免費的開放式創新平台（環球創業飛躍學院），把企業創新與深度技術解決方案結合。內容包括軟著陸、技術解決方案配對日、共同開發加速器

【Fund享更多】申請資助前諗一諗 先問自己4個關鍵問題

去年10月起，4個中小企服務中心推出了「四合一」綜合服務，讓企業可在任何一個中心獲得一般營商資訊、資助計劃資訊與諮詢服務，無須走遍各個服務中心。

除了以上4個中小企服務中心外，其實政府亦另外成立一支名為「中小企資援組」（SME ReachOut）的支援小隊。他們除了會走訪不同大小商會及工商業大廈，透過與中小企直接見面，協助他們尋找合適的資助計劃外，也會解答申請上的問題，為中小企免費提供「一對一」諮詢服務，以配對合適的資助計劃。

有興趣預約「中小企資援組」免費諮詢服務的企業，可參考透過以下途徑與「中小企資援組」聯絡：

網址：按此

電話：(852) 2788 6262

WhatsApp: (852) 5283 4131

電郵：sme_reachout@hkpc.org

申請指引完善 自行「做功課」非難事

現時各項資助計劃網站均提供完整的申請指引，以及成功個案分享供參考，中小企可先上網查閱資料，初步了解申請要點，當遇到不明白的地方或有問題，才向「中小企資援組」及4個中小企服務中心查詢，排解疑難後再作決定。

做生意本來就應循序漸進，不能過分急進。其實有部分資助計劃（如「市場推廣基金」），申請要求清晰易明，申請流程亦相對簡單，中小企可先從這些「入門」級資助計劃開始，成功申請並累積經驗後，再申請其他要求較高，例如需要撰寫項目計劃書的資助計劃也不遲，這方面之後會再與大家分享。

【Fund享更多】中小企拓展內地及自貿協定市場 可申請高達480萬資助

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(資料由客戶提供)