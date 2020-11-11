【SME學堂】顧客賣收據送禮券！ Amazon收集數據方便產品定浮動價

售賣用戶資料並不是企業專利，現時用戶也可主動將資料賣給他們「圖利」。Amazon 推出新計劃，讓消費者上傳在 Amazon 站外的購物收據，即可獲得 10 美元的 Amazon 禮券或將款項作為慈善捐款。Amazon 今次計劃，原來是跟定製產品推薦信息以及產品定價有關。

賣購物收據 有利生產定製產品推薦信息

Amazon 推出《Amazon Shopper Panel》流動應用程式（app），邀請特定消費者分享在 Amazon 站外的消費資料，如雜貨店、百貨公司、藥妝店。獲邀消費者每月只需用 app 拍照並上傳 10 張收據，即可獲得 10 美元的 Amazon 禮券，或捐款予慈善機構；至於未收到邀請的消費者，仍可下載 App 進入候補名單。

《局長會客室》，本周四與局長對話！

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▲ Amazon開始透過協作式過濾引擎（CFE）及大數據分析來客製化產品推薦訊息以解決問題，使顧客更容易在眾多產品中找到最佳商品並進一步引發消費行為

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Amazon 網購平台一向提供大量商品選擇，消費者卻難以從網站中找到心儀產品。因此，Amazon 開始透過協作式過濾引擎（CFE）及大數據分析來定製產品推薦信息以解決問題，使顧客更容易在眾多產品中找到最佳商品並進一步引發消費行為。市場預計，這項功能帶來的收益約佔 Amazon 年度銷售額的 35%。

適時調整價格 平衡公司收益

除了為人所熟悉的「相關產品」、「通常也會買」這類數據運用，Amazon 也大幅採用「動態定價策略」（Dynamic Pricing）來平衡消費者體驗及公司收益，即透過大數據頻繁地調整商品價格。舉例，若消費者多次搜尋相同商品，商品價格便會上升；若某媒體提及某款產品，則該產品的價格也會因而變動。

在「動態定價策略」中，系統會評估消費者的購買意願、競爭者定價及產品庫存量等資訊即時調整售價。有報告指出，Amazon 每日更改價格的次數約 250 萬次，即是每件商品每 10 分鐘就會更改一次售價。

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Photo：Shutterstock、Unsplash