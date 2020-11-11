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【SME學堂】顧客賣收據送禮券！ Amazon收集數據方便產品定浮動價

商管策略 17:29 2020/11/11

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售賣用戶資料並不是企業專利，現時用戶也可主動將資料賣給他們「圖利」。Amazon 推出新計劃，讓消費者上傳在 Amazon 站外的購物收據，即可獲得 10 美元的 Amazon 禮券或將款項作為慈善捐款。Amazon 今次計劃，原來是跟定製產品推薦信息以及產品定價有關。

賣購物收據 有利生產定製產品推薦信息

Amazon 推出《Amazon Shopper Panel》流動應用程式（app），邀請特定消費者分享在 Amazon 站外的消費資料，如雜貨店、百貨公司、藥妝店。獲邀消費者每月只需用 app 拍照並上傳 10 張收據，即可獲得 10 美元的 Amazon 禮券，或捐款予慈善機構；至於未收到邀請的消費者，仍可下載 App 進入候補名單。

《局長會客室》本周四與局長對話！

日本 AEON 另類自助購物！自取手機邊掃貨邊「嘟」Code 免排長龍付款見下頁

Amazon開始透過協作式過濾引擎（CFE）及大數據分析來客製化產品推薦訊息以解決問題，使顧客更容易在眾多產品中找到最佳商品並進一步引發消費行為

掃手機俾錢太落後？Amazon One手掌支付面世見下頁

Amazon 網購平台一向提供大量商品選擇，消費者卻難以從網站中找到心儀產品。因此，Amazon 開始透過協作式過濾引擎（CFE）及大數據分析來定製產品推薦信息以解決問題，使顧客更容易在眾多產品中找到最佳商品並進一步引發消費行為。市場預計，這項功能帶來的收益約佔 Amazon 年度銷售額的 35%。

適時調整價格 平衡公司收益

除了為人所熟悉的「相關產品」、「通常也會買」這類數據運用，Amazon 也大幅採用「動態定價策略」（Dynamic Pricing）來平衡消費者體驗及公司收益，即透過大數據頻繁地調整商品價格。舉例，若消費者多次搜尋相同商品，商品價格便會上升；若某媒體提及某款產品，則該產品的價格也會因而變動。

在「動態定價策略」中，系統會評估消費者的購買意願、競爭者定價及產品庫存量等資訊即時調整售價。有報告指出，Amazon 每日更改價格的次數約 250 萬次，即是每件商品每 10 分鐘就會更改一次售價。

Amazon 數年內推出送貨機隊 30分鐘內安全送達見下頁

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Shutterstock、Unsplash

撰文 : 廖淑瑩

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