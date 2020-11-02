【香港有份】台灣料明年第4季解封 觀光局：瞄準港澳・日本・南韓 5 大入境旅遊市場

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新冠肺炎疫情重創各國旅遊業，台灣觀光局估計，國際觀光業規模至少要兩年半至 4 年才能恢復到去年疫情前的水平。當局預計，要到明年第 4 季才有機會解封邊境，屆時將首先瞄準港澳、日本、南韓、越南、紐西蘭等 5 大入境旅遊市場。
訪台旅客怨跌 料國際觀光最快2023年復甦
訪台遊客數目自 2015 年起每年破千萬人次，去年更錄得 1,186 萬人次新高。但今年受新冠肺炎疫情影響，1 月至 8 月訪台旅客數目急跌，只剩 129.2 萬人次，跟去年同期相比大減超過 8 成。
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台灣觀光局估計，國際觀光要恢復到疫情前的水平有 3 種可能性：最理想是兩年半內 (即 2023 年中) 復甦，其次是 3 年內 (即 2023 年底)，最不樂觀是 4 年內 (即 2024 年年底)，而復甦速度取決於遊客信心、疫情演變及各國取消旅遊禁令等因素影響。
觀光局表示，根據指揮中心提出的解封程序，會先對低風險、中低風險國家地區進行先行市場布局，目前暫時估計會在 2021 年第 4 季解封邊境，而 5 大優先市場為日本、南韓、越南、港澳、紐西蘭，當局計劃解封後會推出機票、交通工具優惠，並推出包機、獎勵旅遊等方案措施。
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Photo：J Chou@Flickr、pexels
撰文 : 廖淑瑩