【環保商機】推素肉丸・家具租賃　IKEA 轉型循環經濟企業反賺更多

全球最大家具零售商 IKEA，早前公布新的產品生產原則和商業模式，焦點不只是集中收入增長，而是在接下來 10 年能夠減少碳足跡排放，全面轉型為循環經濟企業，當中更推出 3 大策略。

（1）首推商用家具租賃 延長產品使用壽命

IKEA 在台灣推出全新商業模式，針對企業客戶提供「家具租賃」服務，企業只需支付租金，IKEA 負責後續的修繕及回收，延長家具的使用壽命，首次合作對象是台北 101 大樓。

網上銷售大增近5成！IKEA轉戰市區逆市開50間分店拓客源【見下頁】

▲ 台北101大樓35樓休憩空間的家具、家飾、植物等，皆從IKEA租用

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗 先問自己4個關鍵問題【見下頁】

台北 101 本身是綠色建築、提倡永續發展，目前大樓 35 樓休憩空間的家具、家飾、植物等，皆從 IKEA 租用。IKEA 曾在荷蘭推出類似項目，但對象則是在外租屋的大學生，為他們提供床、桌椅等基本家具租賃選擇。

（2）新增素肉丸 降低食物碳排放量

IKEA 不僅是家具廠商，也是食品品牌，每年為高達 6 億人提供餐飲服務，品牌在全球 52 個市場共擁有 420 間餐廳。該公司現時每年增開 25 間餐廳，在追求生意增長的同時，也積極思考如何降低食物的碳足跡（Carbon Footprint），發展永續飲食。

不減價、無優惠防爆買 IKEA「黑色星期五」寧賣二手貨助環保【見下頁】

▲ 近期推出的植物素肉丸僅有10克碳足跡

掃手機俾錢太落後？Amazon One手掌支付面世【見下頁】

以 IKEA 餐廳最暢銷的瑞典肉丸為例，全球每年賣出 10 億粒，每粒肉丸的碳足跡約 260 克，品牌其後研發出碳足跡只有 65 克的雞肉丸、46 克的三文魚蛋、15 克的蔬菜丸，而近期推出的植物素肉丸僅有 10 克碳足跡。

（3）2021年停售鹼性電池 追求可重複使用產品

在商品開發上，IKEA 更重視產品多樣化，有利於維修及重複使用。據統計，IKEA 在 2018 年售出 3 億粒鹼性電池，如果全部換成充電電池，每年可減少 5,000 公噸垃圾。因此，IKEA 預計在 2021 年全面停售非充電式的鹼性電池。另一個例子就是 IKEA 藍色環保袋，它由台灣製造商使用回收的珍珠奶茶杯，清潔後製成。

百件起訂・7日起貨・顛覆服裝業 阿里巴巴建「犀牛工廠」助中小企轉型【見下頁】

▲ IKEA藍色環保袋是由台灣製造商使用回收的珍珠奶茶杯，清潔後製成

目前 IKEA 的商品有近 9,000 項，每個品項都有 1 至 100 分的環境評分，100 分的商品仍屬少數，木製桌板是其中一員。現在該公司 20 至3 0% 產品使用可再生材料、60% 產品本身可再生，IKEA 未來將全面轉用可再生塑膠，對於常使用的材料如木材、棉花，則選用可永續發展的產製來源。

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：IKEA、Kirakiraouji、Pikrepo