【附購買連結】香港製造理的大/中碼 Level 3口罩 售 $130/50個

▲ 香港製造理的 Level 3口罩

近來理的口罩的供應足夠，東興大藥房亦有開售香港製造理的口罩。



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東興大藥房網店發售的香港製造理的 Level 3 口罩，分別有大和中碼選擇，一盒 50 個，售價同為 $130/50個。

▲ 香港製造理的 Level 3口罩

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理的口罩規格



- 符合美國標準ASTM F2100-19 (Level 3)

- 符合歐洲標準 EN14683 Type IIR

- 細菌過濾效果 ≥ 99%

- 微粒過濾效果 ≥ 99%

- 病毒過濾效果 ≥ 99%

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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