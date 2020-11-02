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【附購買連結】香港製造理的大/中碼 Level 3口罩 售 $130/50個

行內熱話 03:27 2020/11/02

分享：

香港製造理的 Level 3口罩

近來理的口罩的供應足夠，東興大藥房亦有開售香港製造理的口罩。
      
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

東興大藥房網店發售的香港製造理的 Level 3 口罩，分別有大和中碼選擇，一盒 50 個，售價同為 $130/50個。

香港製造理的 Level 3口罩

其他內容】  可逐個買! 屈臣氏全新款圖案口罩 迷彩．特別色夾糖式任你揀

理的口罩規格

- 符合美國標準ASTM F2100-19 (Level 3)
- 符合歐洲標準 EN14683 Type IIR
- 細菌過濾效果 ≥ 99%
- 微粒過濾效果 ≥ 99%
- 病毒過濾效果 ≥ 99%

 口罩購買連結<<<

其他內容】 附優惠詳情!劈到出血! 港產 BFCare 驚人優惠! Level 2 獨立裝口罩只售 $10/30個

其他內容】台灣製造 Medicom Premier Soft 口罩 藥房平售 $88/50個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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