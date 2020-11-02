【附購買連結】可逐個買! Pasión 全新印花港產口罩 格仔．波點．熒光色系型格登場

Pasión 最近亦趕上圖案口罩潮流，推出多個新款口罩。



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今次廠方推出多個新款式，包括:熒光系列、千鳥格、水玉波點、粉紅格仔和啡色格仔，每個售價為 $3。現正在官方網站發售。

▲ Pasión 全新港產口罩

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▲ Pasión 全新港產口罩

Pasión印花口罩規格

細菌過濾率 BFE：≥98%

粒子過濾率 PFE：≥98%

成人尺寸：175 x 95mm

規格：獨立包裝

售價：$3一個

▲ Pasión 全新港產口罩

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▲ Pasión 全新港產口罩

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▲ Pasión 全新港產口罩

▲ Pasión 全新港產口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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