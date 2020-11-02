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【附購買連結】可逐個買! Pasión 全新印花港產口罩 格仔．波點．熒光色系型格登場

行內熱話 03:07 2020/11/02

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Pasión 最近亦趕上圖案口罩潮流，推出多個新款口罩。
      
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

今次廠方推出多個新款式，包括:熒光系列、千鳥格、水玉波點、粉紅格仔和啡色格仔，每個售價為 $3。現正在官方網站發售。

Pasión 全新港產口罩

其他內容】  可逐個買! 屈臣氏全新款圖案口罩 迷彩．特別色夾糖式任你揀

Pasión 全新港產口罩

Pasión印花口罩規格

細菌過濾率 BFE：≥98%

粒子過濾率 PFE：≥98%

成人尺寸：175 x 95mm

規格：獨立包裝

售價：$3一個

Pasión 全新港產口罩

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Pasión 全新港產口罩

Pasión 全新港產口罩

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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