【香港製造】H-Plus 再推卡通口罩! 今次係櫻桃小丸子口罩!

香港口罩廠 H-Plus 表示，將推出櫻桃小丸子口罩。



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H-Plus 指，將跟《櫻桃小丸子》和大家齊心抗疫，口罩產品將不日發布。但除此之外，H-Plus 尚未公布口罩設計和發售詳情。日後如有新消息，本網會再跟進。

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▲ H-Plus 櫻桃小丸子口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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