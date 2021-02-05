【超得意!】H-Plus 櫻桃小丸子口罩 6 款圖案各具特色 再上架

香港口罩廠 H-Plus 表示，櫻桃小丸子口罩又上架。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

H-Plus 早前將跟《櫻桃小丸子》合作推出 6 款口罩設計，當中 5 款更是限定設計，口罩現重新上架。櫻桃小丸子口罩售價為 30 片 $128，10 片為 $45。

1.櫻花款 (成人30片盒裝)

2.野口同學款 (限定。黑色超聲。成人10片透明盒裝)

3.花輪同學款 (限定。紫色超聲。成人10片透明盒裝)

4.星光款 (限定。Pattern。成人10片透明盒裝)

5.經典款 (限定。Pattern。成人10片透明盒裝)

6.和風款 (限定。Pattern。成人10片透明盒裝)

【其他內容】 童年回憶! H Plus 貓狗寵物街口罩 四大貓狗設計可愛登場



▼ 點擊圖片放大 +7 +6

口罩購買網址<<<



【其他內容】 【附購買連結】潮色拜年! Protector Daily COLOR 賀年系列 三色喜慶口罩搶攻

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】