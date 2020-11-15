【超得意!】H-Plus 推櫻桃小丸子口罩 6 款圖案各具特色 香港製造

香港口罩廠 H-Plus 表示，將推出櫻桃小丸子口罩。



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H-Plus 指，將跟《櫻桃小丸子》和大家齊心抗疫，口罩產品將不日發布，但廠方已公開 6 款口罩設計，當中5 款更是限定設計。惟 H-Plus 尚未公布發售詳情。

1.櫻花款 (成人30片盒裝)

2.野口同學款 (限定。黑色超聲。成人10片透明盒裝)

3.花輪同學款 (限定。紫色超聲。成人10片透明盒裝)

4.星光款 (限定。Pattern。成人10片透明盒裝)

5.經典款 (限定。Pattern。成人10片透明盒裝)

6.和風款 (限定。Pattern。成人10片透明盒裝)

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▲ H-Plus 櫻桃小丸子口罩

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▲ H-Plus 櫻桃小丸子口罩

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▲ H-Plus 櫻桃小丸子口罩

▲ H-Plus 櫻桃小丸子口罩

▲ H-Plus 櫻桃小丸子口罩

▲ H-Plus 櫻桃小丸子口罩

▲ H-Plus 櫻桃小丸子口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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