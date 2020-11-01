玩 Staycation 出事! 有多人初步確診 或再爆新打波和打邊爐群組

今日香港新增 7 宗確診，一宗為本地感染未能確定源頭。但當中焦點反而是還有約 10 宗的初步確診個案。因為其中 3 人的本地感染源頭，是來自梅窩銀礦灣海景度假樂園酒店的 Staycation 聚會。



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衞生防護中心傳染病處主任張竹君指 ，今日有約 10 宗初步確診個案，當中 3 宗疑為群組感染。

初步確診個案包括一名 26 歲女子，她於 10 月 25 日至 27 日曾跟友人到梅窩海景渡假樂園住宿。共 8 人期間居於數間房間，有一起燒烤和到餐廳午餐。張竹君指，跟女子一同到海景渡假樂園留宿的男友人，及女患者的 15 歲男親戚同樣初步確診，是有關連個案。由於女患者在活動期間未有戴口罩，不排除將出現更多確診個案。

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留宿的男友人是有線電視工程部男員工，後來曾跟 10 名友人打邊爐，因及後感不適，故被送院和初步確診。跟他一齊打邊爐的朋友已被列為緊密接觸者，需送檢疫中心。

至於 15 歲男親戚沒有到過梅窩海景渡假樂園，亦曾跟 26 歲女患者於同一間屋食飯。他出現病徵後自行到醫院求診後初步確診。15 歲男親戚就讀粉嶺基督教香港信義會心誠中學，現在學校需停課 14 日。他放學後更曾跟同學食飯，又和十多名朋友在聯和墟球場打波，波友亦需送交檢疫。

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