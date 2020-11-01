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【一盒齊色】MEDEIS 全新 CIRCUS Lv3 口罩 配六色顏色耳繩超型格 售 $89/30個

行內熱話 03:39 2020/11/01

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 莎莎香港表示，MEDEIS 全新的 CIRCUS 口罩已到貨。
     
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

今次新推出的 CIRCUS 口罩，最大分別是轉用 Level 3 規格，而且變化的不單是口罩顏色，連耳繩都有 6 種配色。

口罩本身提供  DARK BLUE、BURGUNDY、DARK PURPLE、DARK GREY 和 TAUPE 顏色，每款顏色口罩又配上 6 種顏色的耳繩，設計型格獨特。一盒 30 個的 CIRCUS 口罩售價為 $89，各門市和網店有售。

MEDEIS CIRCUS 口罩

其他內容】 高貴登場! 屈臣氏 WATSMASK 又出新色口罩 玫瑰紅暗花Lv3口罩即日發售

MEDEIS CIRCUS 口罩

MEDEIS 口罩規格

-SGS國際檢測結果BFE. PFE≥99%，VFE≥97%
-ASTM F2100 Level 3
-EN 14683：2019 Type IIR
-Fluid Resistance:160mmHg
-6色耳繩配色
-6mm扁耳繩，無束縛感覺
-尺寸: 175mm x 95mm
-一盒30個

售價:$89/盒

MEDEIS CIRCUS 口罩

其他內容】 附優惠詳情!劈到出血! 港產 BFCare 驚人優惠! Level 2 獨立裝口罩只售 $10/30個

MEDEIS CIRCUS 口罩

口罩購買連結<<<

其他內容】名廠 Medicom Premier 口罩 現貨平賣 $75/50個 

MEDEIS CIRCUS 口罩

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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