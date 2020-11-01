【一盒齊色】MEDEIS 全新 CIRCUS Lv3 口罩 配六色顏色耳繩超型格 售 $89/30個

莎莎香港表示，MEDEIS 全新的 CIRCUS 口罩已到貨。



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今次新推出的 CIRCUS 口罩，最大分別是轉用 Level 3 規格，而且變化的不單是口罩顏色，連耳繩都有 6 種配色。

口罩本身提供 DARK BLUE、BURGUNDY、DARK PURPLE、DARK GREY 和 TAUPE 顏色，每款顏色口罩又配上 6 種顏色的耳繩，設計型格獨特。一盒 30 個的 CIRCUS 口罩售價為 $89，各門市和網店有售。

▲ MEDEIS CIRCUS 口罩

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▲ MEDEIS CIRCUS 口罩

MEDEIS 口罩規格

-SGS國際檢測結果BFE. PFE≥99%，VFE≥97%

-ASTM F2100 Level 3

-EN 14683：2019 Type IIR

-Fluid Resistance:160mmHg

-6色耳繩配色

-6mm扁耳繩，無束縛感覺

-尺寸: 175mm x 95mm

-一盒30個

售價:$89/盒

▲ MEDEIS CIRCUS 口罩

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▲ MEDEIS CIRCUS 口罩

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▲ MEDEIS CIRCUS 口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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