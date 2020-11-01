數碼人民幣未正式推出先有「偽鈔」？ 科技研究員：比真鈔更易造假 商戶易中招

早前深圳市人民政府聯同人民銀行展開數字人民幣測試，於深圳市羅湖區率先試行，當中跟傳統人民幣一樣，同為法定貨幣，商戶不可拒收。可是數字人民幣試行沒多久，中國人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春於第 2 屆外灘金融峰會上，已提及市面上出現了假冒數字人民幣，且指人民銀行一樣面臨數字人民幣的防偽問題。



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中國人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春於第 2 屆外灘金融峰會上，提及市面上已出現假冒數字人民幣，並指出人民銀行一樣面臨數字人民幣的防偽問題，跟使用傳統人民幣無異。雖說數字人民幣的防偽成本或比傳統人民幣為低，但如能做到統一數字人民幣認知體系、統籌管理數字人民幣的話，那麼防偽成本會更易控制。

深圳福田區一間科技公司研究員周蓉接受國內媒體訪問時，指出數字人民幣比傳統人民幣更易造假，原因是現今科技發達，數字人民幣易被篡改，而年輕人的創造力比政府想像中大得多。她指出如當大量偽冒數字人民幣流通市面，國內貨幣市場定受衝擊及造成混亂。因此傳統人民幣定比數字人民幣安全得多，對市民保障更大。

▲ 中國數碼人民幣

現時數字人民幣已於深圳、蘇州、雄安新區、成都試用，暫時未有正式推出時間表。穆長春稱，縱然國內電子支付服務成熟，且之後數字人民幣會加推雙離線支付等新功能，但預計將來數字人民幣、傳統人民幣是可以並存的。只要市民一日有使用傳統人民幣的需求，銀行就定有傳統人民幣供應。另外就是發行數字人民幣並非靠強制行政手段進行，應以市場化方式推出，即是市民需要兌換多少，銀行就發行多少。

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