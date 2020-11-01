日本 Burger King 推新漢堡 神秘餡料要打格？網民見實物大吃一驚

日本新出品的食物一向令人期待，最近日本 Burger King 亦推出了一款新的漢堡包，他們在宣傳初期更在漢堡餡料上打「格仔」，增添不少神秘感。誰知實物揭曉時令一眾網民們「大跌眼鏡」，而香港網民看後，更笑指「原來明將總廚去咗日本」。



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Burger King 新推出的產品名為「The Fake Burger」，再加上將漢堡中的餡料被打上格仔，令人不難以想象 Burger King 打算推出以人造肉作餡料的漢堡。誰知這款期間限定的 Fake Burger 餡料原來只是薯條加上蕃茄醬，售價為 290 日圓（約 HK$22），不少日本網民均對此新品「大跌眼鏡」。

▲ Burger King -The Fake Burger

香港的網民看到帖文後，最多人留言的是將日本 Burger King 與香港明將壽司聯想到一起，「原來明將總廚去咗日本」、「名將壽司簽佢番香港做特許經營」、「幾時有紅豆漢堡」、「比佢 Fake X 晒」。不過有網民卻留言指自己亦曾嘗試這個食法，味道不差，更指「好多英國人都係咁食」。

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▲ Burger King -The Fake Burger 真身

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▲ Burger King -The Fake Burger 真身

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