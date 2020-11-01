美國竟放生華為？傳美國允許廠商銷售晶片予華為 除了一種晶片

美國下達的「華為禁令」一出，不少媒體報道均指當中會大大影響 Huawei 品牌發展，最壞情況甚至要出售手機業務。不過，近日市場有傳美國政府允許廠商銷售非 5G 晶片予華為，有兩間亞洲半導體公司高層更表示，對取得恢復供貨予華為的許可，感到樂觀。



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近日市場有傳美國政府允許廠商銷售晶片予華為，前提是當中不用作 5G 業務便可。有兩間亞洲半導體公司高層表示，對取得恢復供貨予華為的許可感到樂觀。另一位半導體高層亦指，近來從與美國商務部的對話，得知如果可以證明有關產品及技術是不支援 5G 的話，就不成問題，意味美國政府准許廠商銷售非 5G 業務晶片予華為的說法，或有成真的可能，而華為智能手機業務，亦或能復興。

▲ 華為新的 Mate 40 手機

「華為禁令」自 5 月實施以來，美國政府已禁止全球各廠商製造，又或者起用中國技術製作之組件出售予大陸品牌，且當中更於 8 月收緊。可是有見美國技術在全球半導體行業的地位，「華為禁令」的出現有可能阻礙品牌獲得晶片，對品牌發展大受影響。不過最近美國政府似乎態度有變，多了允許廠商向華為提供非 5G 用途的組件。正如 Jefferies 分析師 Edison Lee 指，此前 Sony 及 OmniVision 已獲得提供 CMOS 感光元件予華為的許可。而在接着 1 年，已有逾 300 間公司向美國政府申請供應組件予華為的批准，其中 Intel 及 AMD 就是其中之一。

他也指，如美國政府「放生」華為智能手機業務，Qualcomm 和 MediaTek 有望在今年稍後時間獲得供貨批准，恢復對華為銷售部分手機晶片。

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