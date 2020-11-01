【中國爆買】河南首間 7-11 開張竟大排長龍 單日營業額破全球紀錄

香港的便利店十分多，可說是轉角就有一間。然而，很多地方都沒有便利店，就如内地河南鄭州，本來並沒有 7-11 便利店。直到近日，首間 7-11 開張，引來大批民眾排隊打卡，更讓門市直接破了全球的銷售紀錄！



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内媒報道，河南鄭州首間 7-11 便利店於上週開業，結果開業首日就吸引大批市民排隊光顧。據指，第一名顧客在凌晨 2 時就開始排隊，十分誇張。最後，這家 7-11 便利店的首日營業額竟然高達 65 萬人民幣（約 HK$75 萬），直接打破了全球 711 便利店的銷售紀錄。

此情況引起不少網民熱議，有網民嘲笑鄭州人：「未見過世面」，但有人則表示首日的福袋優惠才是人頭湧湧的原因。而内媒亦有評論指，年輕人是受到電影影響才爭相排隊打卡。沒想到 7-11 竟然會成爲景點啊。

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