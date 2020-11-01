中國晶片災難式大躍進! 日增 200 企業 業界憂渾水摸魚騙經費

面對美國制裁，中國政府有意大力扶持半導體行業發展，燃點起國各地發展晶片產業的熱潮。據中國傳媒報道，近期國內平均每日新增逾 200 間集成電路相關企業，不過有業界人士表示，其實不少企業是渾水摸魚騙經費。



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據《中國經濟周刊》報道，天眼查專業版數據顯示，截至今年 10 月 27 日，中國目前有 27 萬多家經營範圍包括「集成電路、芯片、半導體」的相關企業。其中近 64% 的相關企業，分布在科學研究和技術服務業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業與製造業。地域分佈上，廣東擁有 11.7 萬間相關企業，佔整體 43%，位居首位，大幅拋離排在第二、三位的福建、江蘇。

報道引述天眼查專業版數據，以工商登記為準，今年以來截至 10 月 27 日，中國新增集成電路相關企業超過 5.8 萬家，增速超過 33%，為歷年最高。其中，第三季度新增近 1.9 萬間，相當於每天新增逾 200 間。廣東新增近 1.7 萬間家相關企業，佔近 3 成，位居第一，福建省和江蘇省分別位居第二、三位。

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這些新半導體企業，並非全都是真正全新成立，不少是經營多年的企業變更業務範圍，即是「轉產」。從去年至今，轉產「集成電路、芯片、半導體」的企業將近 2 萬間。單是今年，全國企業名稱或經營範圍新增即轉產「集成電路、芯片、半導體」的企業，超過 1.3 萬間。其中廣東轉產的相關企業有 3800 多間，佔整體逾 28%，位居首位。江蘇、浙江和陝西均超過千家，排在第二至四位。這些「轉行」的公司，本身部份隸屬科技行業，也有部分企業來自建築或建設工程、人力資源服務、生物醫藥、服裝、水泥等各行各業。

不過有業內人士表示，很多公司只是將經營範圍修改成集成電路相關，藉此享受地方減稅政策或方便融資，這些公司想盡辦法渾水摸魚，他認為其實「絕大多數是騙經費」。

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