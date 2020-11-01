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【掃貨注意】研究揭超市員工或成新冠肺炎超級傳播者 高達 20％ 確診多數無症狀

行內熱話 01:00 2020/11/01

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疫情下大家減少了外出玩樂、消遣，但就難於不到超級市場或雜貨店購買日用品、食物，維持日常生活。不過，常去超級市場購物的朋友要小心防疫，事關美國波士頓近日一項研究指，超市員工確診新冠肺炎比率高達 20%，且多為無症狀患者，有機會成為超級傳播者播毒予顧客都不自知。 
   
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最近學術期刊《Occupational and Environmental Medicine》刊登了一個在美國波士頓進行的研究，當中提到在 5 月份於波士頓一間超市中，有 104 名員工檢受新冠肺炎病毒檢測後，發現確診比率高達 20%，且確診者中有 75% 員工為無症狀患者，感染率比其他工種及周邊社區高得多。尤其需要跟顧客交流、接觸的員工，確診比例比其他職位的同事高出 5 倍。

波士頓大學醫學院助理教授 Dr. Justin Yang 表示，以上數據絕對令人震驚，原因是當中意味超市或雜貨店員工藉與客戶接觸，成為病毒中間人，且不知不覺間當上超級傳播者，將病毒傳揚開去。同時，研究也發現縱有 91% 受訪者工作時有佩戴口罩、77% 受訪者工作時間以外都有佩戴口罩，但只有 66% 受訪者是能夠在工作期間，跟他人保持合適社交距離，因此有關數字或左右病毒傳播的機率。此外，訪問需與顧客交流的員工中，有近 25% 人士是有焦慮及抑鬱傾向，證明在疫情下員工如無法保持社交距離的形式工作，對其身心健康都會有所影響。

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撰文 : 蘇家華

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