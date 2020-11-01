【附購買連結】新款星空系列及迷彩口罩! Good Mask 99 PREMIUM 周一發售 獨立包裝賣$73盒起

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香港口罩廠GOOD MASK表示，新一代的 GOOD MASK 99 PREMIUM 系列口罩將於 11 月 2 日發售。
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廠方表示，GOOD MASK 99 PREMIUM 口罩跟之前的 99 系列，最大分別是口罩底層採用特製無布料，其幼滑的質感可呵護用戶的肌膚，既避免敏感，亦可感到特別乾爽同舒服，透氣度更高。廠方表示，此新系列比較似市面所稱的牛油紙口罩。
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今次發售的口罩，包括:
1.高級版99 PREMIUM (獨立包裝 30片裝)
a.淨色7色 試用價 $73 /盒
皇室藍/琥珀黃/新版奇異果綠/微風藍/冰川白/夢幻紫/櫻花粉
b.星空系列及 大象迷彩系列 試用價$88 /盒
-星空系列: 科幻藍太空糖果粉星空
-大象迷彩系列: 迷彩粉 / 迷彩藍 / 迷彩綠/ 迷彩紫/ 迷彩黑
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2.高級版99 PREMIUM (50片裝)
淨色7色 試用價$98 /盒
a.皇室藍/琥珀黃/新版奇異果綠/微風藍/冰川白/夢幻紫/櫻花粉
-星空系列及 大象迷彩系列 試用價$128 /盒
-星空系列: 科幻藍太空糖果粉星空
b.大象迷彩系列: 迷彩粉 / 迷彩藍 / 迷彩綠/ 迷彩紫/ 迷彩黑
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尺寸:
成人: 175*95mm (全部內耳式 100%有LOGO)
成人: 160*95mm (全部外耳式 100%有LOGO)
中童: 145*9.5mm (全部外耳式 100%有LOGO)
幼童: 125*8.5mm (全部外耳式 100%有LOGO)
發售詳情:
開賣時間 : 11月2日中午12點起-11月8日晚上11點59分
出貨時間 : 11月9日-11月30日
口罩購買連結<<<
購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
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撰文 : 張文啟