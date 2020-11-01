【附購買連結】新款星空系列及迷彩口罩! Good Mask 99 PREMIUM 周一發售 獨立包裝賣$73盒起

香港口罩廠GOOD MASK表示，新一代的 GOOD MASK 99 PREMIUM 系列口罩將於 11 月 2 日發售。



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廠方表示，GOOD MASK 99 PREMIUM 口罩跟之前的 99 系列，最大分別是口罩底層採用特製無布料，其幼滑的質感可呵護用戶的肌膚，既避免敏感，亦可感到特別乾爽同舒服，透氣度更高。廠方表示，此新系列比較似市面所稱的牛油紙口罩。

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今次發售的口罩，包括:

1.高級版99 PREMIUM (獨立包裝 30片裝)

a.淨色7色 試用價 $73 /盒

皇室藍/琥珀黃/新版奇異果綠/微風藍/冰川白/夢幻紫/櫻花粉

b.星空系列及 大象迷彩系列 試用價$88 /盒

-星空系列: 科幻藍太空糖果粉星空

-大象迷彩系列: 迷彩粉 / 迷彩藍 / 迷彩綠/ 迷彩紫/ 迷彩黑

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2.高級版99 PREMIUM (50片裝)

淨色7色 試用價$98 /盒

a.皇室藍/琥珀黃/新版奇異果綠/微風藍/冰川白/夢幻紫/櫻花粉

-星空系列及 大象迷彩系列 試用價$128 /盒

-星空系列: 科幻藍太空糖果粉星空

b.大象迷彩系列: 迷彩粉 / 迷彩藍 / 迷彩綠/ 迷彩紫/ 迷彩黑

▲ GOOD MASK 99 PREMIUM 口罩

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尺寸:

成人: 175*95mm (全部內耳式 100%有LOGO)

成人: 160*95mm (全部外耳式 100%有LOGO)

中童: 145*9.5mm (全部外耳式 100%有LOGO)

幼童: 125*8.5mm (全部外耳式 100%有LOGO)

發售詳情:

開賣時間 : 11月2日中午12點起-11月8日晚上11點59分

出貨時間 : 11月9日-11月30日

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