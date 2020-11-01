【附購買連結】3E 99%! 台灣製造 Motex 中童/女士口罩 現貨售 $69/50個

網店 Creatived Products Shop 表示，正發售 Motex 中童/女士口罩。



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店方指，Motex 中童/女士口罩為台灣製造，支援 3E 99% 規格，一盒 50 個售價為 $69，平均一個售 $1.38。而且今批口罩全為現貨，口罩皆在香港，可即買即用!

▲ 台灣 Motex 中童/女士三層平面口罩

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Motex 口罩規格:

-BFE / PFE / VFE 皆達 99%

-台灣衛生署醫療許可認證 / ISO 認證

-尺寸：15.5 X 9.5cm

-台灣製造，現貨已在香港

-1盒50個，不是獨立包裝

售價:$69

▲ 台灣 Motex 中童/女士三層平面口罩

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▲ 台灣 Motex 中童/女士三層平面口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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