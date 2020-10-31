香港製造! TL Mask 新推石磨灰+夜空星星Lv3口罩 獨立包裝售 $20/6個

香港口罩廠 TL Mask 表示，新推出石磨灰+夜空星星口罩 。



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一直推出彩虹色口罩的 TL Mask，今次推出石磨灰和夜空星星口罩為 Level 3 口罩，今次以包裝發售，全獨立包裝，售 $20/6個。

▲ TL Mask 灰色口罩

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TL Mask 口罩規格：

‧成人口罩 17.5cm X 9.5cm (+/-0.5cm)

‧BFE / PFE / VFE > 99%

‧ASTM LEVEL 3

‧EN14683 Type II R

‧香港製造

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▲ TL Mask 星星口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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