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香港製造! TL Mask 新推石磨灰+夜空星星Lv3口罩 獨立包裝售 $20/6個

行內熱話 04:03 2020/10/31

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香港口罩廠 TL Mask 表示，新推出石磨灰+夜空星星口罩 。
  
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

一直推出彩虹色口罩的 TL Mask，今次推出石磨灰和夜空星星口罩為 Level 3 口罩，今次以包裝發售，全獨立包裝，售 $20/6個。 

TL Mask 灰色口罩

其他內容】 附優惠詳情!劈到出血! 港產 BFCare 驚人優惠! Level 2 獨立裝口罩只售 $10/30個

TL Mask 口罩規格：

‧成人口罩 17.5cm X 9.5cm (+/-0.5cm)
‧BFE / PFE / VFE > 99%
‧ASTM LEVEL 3
‧EN14683 Type II R
‧香港製造

 口罩購買連結<<<

其他內容】 【附購買詳情】 愈劈愈平! J．Mask 日本質量口罩 售$30/50個

TL Mask 星星口罩

其他內容】名廠 Medicom Premier 口罩 現貨平賣 $75/50個 

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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