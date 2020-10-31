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可逐個買! 屈臣氏全新款圖案口罩 迷彩．特別色夾糖式任你揀

業界頭條 09:32 2020/10/31

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面對各大香港口罩廠的威脅，屈臣氏最近亦不斷推陳出新。繼推出雙色口罩(按此瀏覽詳情)和玫瑰紅暗花口罩(按此瀏覽詳情)後，又有新搞作!
  
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有網民在 FB 群組分享，指在香港仔中心的屈臣氏分店發展有新設立的 WATSMASK 口罩發售專櫃，不單有常見的 WATSMASK 口罩發售，更有尚未在市面大量發售的 WATSMASK 特別款口罩以散裝形式發售。

就現場有售的特別款口罩見，有 4 色迷彩款口罩，另有新推出的玫瑰紅暗花，以及其他 3 款新色口罩。此外一般的盒裝 Level 3 口罩款，亦有散裝發售，共提供成人/中童和小童尺寸。

其他內容】 附優惠詳情!劈到出血! 港產 BFCare 驚人優惠! Level 2 獨立裝口罩只售 $10/30個

 特別款口罩亦是 Level 3 口罩級數，售 $3.9 一個。有網民有大讚此設計，可讓用戶只買心儀款式，不用購買一盒。據了解，暫時只有香港仔中心的屈臣氏分店設有此 WATSMASK 口罩發售專櫃。

指定屈臣氏門市設立口罩專櫃

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其他內容】名廠 Medicom Premier 口罩 現貨平賣 $75/50個 

屈臣氏新款圖案口罩可逐個買 (網上圖片)

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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