【管理Tips】多高齡員工難溝通？4 個管理技巧提高效率幫公司增值

隨著香港人口老化加速，社會開始重視年長勞動力，高齡員工出現倦怠和無力感似乎跟新進員工拼勁相抵，但其實可以融和兩者長處為公司增值。企業對於高齡人力資源發展及管理至關重要，如何打破兩代員工之間隔閡，以下有 4 個跟高齡員工管理相關技巧，率先採取行動改善未來世代工作環境。

（1）善用退休員工資源



企業可善用退休員工資源及經驗，因是公司寶貴資產，適當時將資深員工對工作判斷、決策、創意等經驗之談，轉換成文字載體、錄音及影像等儲存在電腦資料庫中，分享知識得以延續，有助企業核心管理。

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▲ 藉著透過社交平台作知識共享，「老練」員工給新進分享工作經驗，從中能學會創新思維。

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（2）邀請高齡員工加入社交網絡



現今生活離不開科技，企業開設公司社交群組，方便部門或員工之間交流。此外，員工可邀請資深員工加入社交群組，促進跨部門員工在專業領域互動，藉著機會透過平台知識共享，高齡員工可從新進學取創新思維，新同事亦可從「老練」工作經驗分享中吸收經驗。

（3）創造良好減壓工作環境

將近退休的員工身心受重大壓力，為獲取經濟上安全感工作過分積極，反而累壞身體，弄巧反拙。企業可締造良好減壓環境，認同員工工作與生活間取得平衡，多注意高齡人士身體狀況變化，給予高齡人士適度彈性上班時間，拒絕超時加班、自主安排紓壓活動。

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▲ 企業可制定一套合適高齡員工工作環境

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（4）高齡員工再學習方案

企業可為高齡員工作職業培訓，學員可經訓練增強工作職能，如提升創新構思能力，制定合適高齡員工學習風格製作合適教材，利用他們慣常使用工具及設備應用教學上，提升高齡員工學習信心，創造學習文化。另外，企業可制定合適高齡員工工作環境，如：工作枱高度、更改軟性地板、提供放大鏡等輔助設施，減輕員工工作壓力。

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