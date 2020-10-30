【附購買連結】可愛登場! 四款 SpongeBob 海綿寶寶圖案口罩 H Plus今日開賣 買 2 盒免運費

香港口罩廠 H Plus 表示，今日將開賣 SpongeBob 海綿寶寶口罩。



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H Plus 表示，風靡全球的卡通巨星海綿寶寶與廠方攜手合作推出外科口罩。今次推出的款式共有 4 款，包括:經典黃、復古黃格仔、粉紅格仔和型格黑。海綿寶寶口罩將於 10 月 30 日，晚上 7 點開始公開預售，但廠方未公布口罩售價。預售第一批口罩預計於 12 月 14 日開始寄出。

▲ SpongeBob 海綿寶寶圖案口罩

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▲ SpongeBob 海綿寶寶圖案口罩

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H Plus口罩規格

100%香港製造

細菌過濾效率 (BFE) > 99%

微粒過濾效率 (PFE) > 99%

病毒過濾效率 (VFE) > 99%

尺寸：175mm x 95mm(±3mm)

一盒為30個獨立包裝

▲ SpongeBob 海綿寶寶圖案口罩

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▲ SpongeBob 海綿寶寶圖案口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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