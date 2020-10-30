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【疫市營商】濾鏡提升品牌曝光率？ 親子主題店推萬聖節 IG 濾鏡

商管策略 09:29 2020/10/30

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Donut & Ah Meow 適奉萬聖節推出 Instagram 濾鏡「Donut Halloween」

萬聖節濾鏡推銷應用手法可謂層出不窮，最近社交平始推出的互動濾鏡為用家帶來全新體驗，能把濾鏡創作與品牌圖案合成，吸引不少網絡用家一試，品牌商又可加強宣傳效果。

親子主題娛樂店 Donut & Ah Meow，上周在 Instagram 推出萬聖節主題濾鏡「Donut Halloween」，用家使用濾鏡後，只要加上 Tag 及 hashtag 上載至個人限時動態，及追蹤和訂閱頻道，可免費享用主題店的 Halloween Shake 特飲一杯。

【疫市營商】酒吧今起可營業至凌晨2時 業界期待「萬聖節及時雨」料生意升兩成見下頁】 

Donut & Ah Meow 適奉萬聖節推出 Instagram 濾鏡「Donut Halloween」

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度【見下頁

在資訊爆炸年代，即使如何有創意的網上廣告也會叫悶，即使傳統品牌找明星網紅開箱直播亦未有效果，因對消費者產生距離感；濾鏡體驗相對較佳，一鍵分享較方便，且降低消費者距離感，品牌曝光率提升，故品牌濾鏡成新式推廣手法。

【疫市營商】萬聖節無法親身玩？Airbnb 辦網上體驗如在現場「嚇鬼」【見下頁

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Instagram@donutandahmeow

撰文 : 鍾采餘

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