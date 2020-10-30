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撿獲10 萬個假 3M N95 醫用口罩! 香港海關破獲歷來最大宗冒牌口罩案件

行內熱話 16:34 2020/10/30

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香港海關於早前進行特別行動，檢獲約 10 萬個疑似冒牌醫用口罩，是海關破獲歷來最大宗的冒牌口罩案件。
 
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香港海關表示，已在十月二十八日採取打擊冒牌口罩的特別行動，檢獲約 10 萬個經香港轉口海外懷疑冒牌醫療級別口罩，估計市值約三百萬元，拘捕一人。無論以數量或價值計，這均是海關歷來破獲最大宗懷疑冒牌口罩的案件。根據海關展示的圖片顯示，破獲的是 3M N95 級 1860 口罩。

香港海關破獲歷來最大宗冒牌口罩案件



海關早前接獲舉報，指有公司售賣懷疑冒牌口罩。經調查及於商標持有人協助下，海關於上述日期採取執法行動，首先在元朗一個儲存倉庫檢獲該批懷疑冒牌醫療級別口罩。同日，海關再突擊搜查一間位於新蒲崗的涉案貿易公司，以及一個位於九龍城的住宅單位，並拘捕一名七十一歲貿易公司男負責人。

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初步調查顯示，不法商人意圖把該批口罩轉運至海外銷售圖利。海關正調查涉案口罩的來源，並已將樣本送往化驗所作測試，以確定其安全性。案件仍在調查中，被捕男子現正保釋候查。

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涉案的同款式 3M 1860 N95 口罩

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