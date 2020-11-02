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【疫市營商】短期租約成疫市趨勢？地產商推「短租」吸引網店文青進駐

業界頭條 09:06 2020/11/02

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新冠肺炎疫情下本地消費市道疲弱，連帶一些核心地區的租金亦有下跌跡象。有地產商在旗下新商場推出「短租」計劃，引入特色店舖及新興品牌，計劃推出 1 個月後已全數租出，對經營文青用品家品等小店算是好消息。

本地商場短租、平租招徠

港鐵將軍澳日出康城商場「The LOHAS康城」第二階段今日（11 月 1 日）開幕，連同第一期總建築面積約 48 萬平方呎，其中劃出近 10,000 平方呎區域作短租用途，該區域採取彈性租務，一般租期為 3 個月，租金比正常低，另有分成，會視乎租客類別而定。場內主打期間限定店，有超過 20 多個商戶，以網上人氣品牌為主，如文青小店、家品店等。

尖沙咀零售復甦全港最快？地產代理：首先業主叫租不要太離地見下頁

蘋果商場的招租廣告

民生類商場「轉型」？沙田廣場清一色物業代理舖見下頁

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

至於西九龍中心內的蘋果商場早前亦以月租低至港幣 2,500 元起作招徠，而且可租用生財工具、傢俬等。商場更推出創業優惠，如符合特定行業（如：風水、塔羅、設計、改衣等行業），月租有機會低至只需 2,200 元起。

市道復甦難以預測 商戶傾向簽短租

香港零售銷售連跌 19 個月，8 月零售業總銷貨價值臨時估計按年跌 13.1% 至 256 億元，跌幅按月收窄。零售協會認為，跌幅收窄受基數影響，與 2018 年相比情况仍然嚴峻，預計行業難以出現全面「報復式消費」。瑞銀投資研究部香港及中國房地產研究主管林鎮鴻早前指，零售市道復甦的不確定性增加，預料日後租戶會傾向簽短期租約，並採取浮動租金安排的租約。

毋懼疫情月租百萬照 GO？一文看清香港疫市擴張人氣零售品牌見下頁

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Photo：Apple Mall 西九龍蘋果商場 Facebook

撰文 : 廖淑瑩

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