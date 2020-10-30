【附購買連結】高貴登場! 屈臣氏 WATSMASK 又出新色口罩 玫瑰紅暗花Lv3口罩即日發售

繼上星期屈臣氏 WATSMASK 推出粉紫/粉紅雙色口罩後，屈臣氏又搞搞新意思! 今次剛上市的是玫瑰紅暗花口罩!



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今次屈臣氏新推出的 WATSMASK 玫瑰色口罩，口罩本體是採用高貴的玫瑰紅顏色，再配上首次在屈臣氏口罩出現的暗花設計。暗花是玫瑰花的形狀，配上玫瑰紅色，感覺高貴。

▲ 屈臣氏玫瑰紅暗花Lv3口罩

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跟 WATSMASK 粉紫/粉紅雙色口罩一樣，此口罩是 Level 3 級數，全獨立包裝，一盒 30 個，售 $119.9，比粉紫/粉紅雙色口罩的 $95 貴出不少。

▲ 屈臣氏新口罩除採用玫瑰紅外，更可看有玫瑰暗花

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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