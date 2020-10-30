名廠 Medicom Premier 口罩 現貨平賣 $75/50個

信大中西藥房表示，Medicom Premier 口罩已到貨。



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店方表示，Medicom Premier 口罩已到貨，並以 $75盒/50 個抵用價發售。Medicom Premier 口罩為非獨立包裝，支援 Level 1 水平，中國製造。

▲ Medicom Premier 口罩

地址: 調景嶺都會駅商場2樓48號舖 電話:5598 6369

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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