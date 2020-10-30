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名廠 Medicom Premier 口罩 現貨平賣 $75/50個

行內熱話 15:58 2020/10/30

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 信大中西藥房表示，Medicom Premier 口罩已到貨。
 
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

 店方表示，Medicom Premier 口罩已到貨，並以 $75盒/50 個抵用價發售。Medicom Premier 口罩為非獨立包裝，支援 Level 1 水平，中國製造。

Medicom Premier 口罩

地址: 調景嶺都會駅商場2樓48號舖  電話:5598 6369

其他內容】 【附購買詳情】 愈劈愈平! J．Mask 日本質量口罩 售$30/50個

其他內容】  【附購買方法】意大利專利! 港廠Real Care口罩推 1 蚊 1 個 LEVEL 2口罩優惠 廠方更會捐錢作兒童服務

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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