旅遊氣泡・本地遊仍無法救市？工會促政府設行業支援基金及盡快恢復通關

為協助本地旅遊業，政府早前推出「賞你遊香港」本地遊旅行團計劃，以及與新加坡建立「旅遊氣泡」。有業界人士指，兩項措施對業界及從業員生計未有太大幫助，而工聯會就建議政府為旅遊業設立行業支援基金，以及盡快推出「健康碼」恢復內地及澳門通關。

設支援基金及盡快通關

工聯會昨日去信特首，建議為旅遊業設立行業支援基金，支援業界運作包括僱員薪金資助，以確保旅行社的職位不被裁減。至於主業為導遊或領隊的自由工作者，會方建議繼續為其提供抗疫基金支援，以渡過難關。另外，會方呼籲政府盡快推出「健康碼」，條件恢復與內地和澳門通關，讓旅行社可以逐漸恢復運作。

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旅遊業促進會總幹事崔定邦早前在電台節目中表示，政府向開辦本地遊的旅行社，提供每名旅客 200 元補助，對企業有幫助。但保就業計劃下個月結束後，他預計會很多旅行社難以維持，如果仍未能恢復與內地及澳門通關，對旅遊及零售業的影響難以想像。日前新華旅遊向全體職員發內部通知，要求所有人停薪留職，首階段由 12 月 1 日至明年 2 月 28 日。公司至明年 2 月會再審視是否繼續實行第二階段 (即明年3至5月) 的停薪留職安排，估計影響約 300 名員工。

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