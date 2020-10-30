【疫市營商】Netflix 逆市加價！營運總監：做得好又有原創劇會員應付出更多

影音串流平台 Netflix 早前宣布，平台的標準和高級方案的價格將會調高，是自去年 1 月以來首次加價。公司營運總監 Greg Peters 認為，平台原創內容有出色表現，公司亦會要求會員支付多一點費用。

香港暫未加價

Netflix 指標準方案由每月 12.99 美元提高到 13.99 美元，高級方案則由每月 15.99 美元調高到 17.99 美元，基本方案價格則維持在 8.99 美元。這是平台自去年 1 月後首次加價，未加價前 3 個方案的價格分別為 8、11 及 14 美元。

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Netflix 表示，2 個月後顧客會在帳單上看到新價格，但在價格變動前 30 日會收到通知。至於 Netflix 香港官網顯示的收費依舊為港幣 63 元、78 元及 93 元，暫無變動。

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Greg Peters 早前已經暗示平台可能會調整價格。他表示，倘若 Netflix 持續投資原創內容且有出色表現，為用戶帶來更多價值，那麼Netflix 也有機會要求會員、特別是那些為他們實現額外價值的國家/地區會員，稍微支付多點費用。

Netflix 的標準方案提供高達 1080p 高清畫質，且用戶可以同時在 2 個屏幕上觀看。高級方案支援更清晰的 4K 超高解像度以及 HDR 畫質，同時可供 4 個屏幕收看（如：手機加電視機）。基本方案僅支援 480p，稍次於 DVD 畫質。

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