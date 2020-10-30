疫情影響展期　貿發局合併6大展覽11月搬網上舉行

▲ 「秋季採購匯丨網上展」為網上採購平台，運用AI技術為買家及供應商提供網上自助服務。

香港新冠肺炎疫情持續確保社交距離措施避免群眾聚集，導致實體大型展覽延後舉行。早前香港貿易發展局（TDC） 調動不少展覽時間，根據官網最新活動的安排將 6 個展覽合併移師網上舉行。

香港貿發局早前公佈，政府收緊多項防疫措施影響入境限制，加上不同國家及地區按疫情發出的旅遊警示及實施隔離措施，海外參展商及買家原定今年 9 月和 10 月舉行的香港鐘表展/國際名表薈萃展覽、香港秋季電子產品展、香港國際秋季燈飾展、香港國際戶外及科技照明博覽、國際環保博覽及香港國際眼鏡展等實際困難，最終決定合併其他展覽成為香港貿發局「秋季採購匯丨網上展」，將於 11 月 16 日至 27 日網上舉行。

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▲ 買家可免費登記網上採購，供應商所提供家品、玩具、嬰兒用品及文具等產品。

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當中「秋季採購匯丨網上展」提供網上採購平台，運用「商對易」(Click2Match) AI 智能商貿配對平台，為買家及供應商提供網上自助服務，如會議安排、實時聊天、視像會議及電子名片互換等。

另外，為中小企提供一站式支援，協助他們優化商業方案及營運管理，提供最新商業創新方案的「第三屆創智營商博覽」，該博覽涵蓋應用科技管理營運。將於 12 月 4 至 6 日搬到網上舉行。

▲ 第三屆創智營商博覽 將於12月一連三日展覽移師至網上舉行。

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