【SME學堂】日本燒肉店疫情下生意不減反增原因只有1個？

雖然新冠肺炎疫情令日本餐飲業成破產重災區，但當地燒肉店似乎未受疫情打擊，業績很快回復正常不特止，甚至有店舖逆市拓展分店。燒肉店能夠在疫市下一枝獨秀，居然是跟顧客消費習慣有關。

燒肉店生意興隆 無懼疫情開分店

據《每日新聞》報道，日本連鎖燒肉店「燒肉King」（焼肉キング）母公司 Monogatari，今年 4 月暫時關閉全日本約 220 間門市，導致營業額比去年同期下跌 73%。但到了 6 月，燒肉King 的營業額卻比去年同期增長 2.4%。雖然日本在 7 月時確診新冠肺炎的人數再度增加，但公司當月營業額比去年同期大增 10.3%！

日本拉麵店破產宗數創新高 原因並非疫情生意差？【見下頁】

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Monogatari 發言人表示，燒肉已變成家庭想要多花點錢兼享受時光的用餐選擇之一，因此需求大增。公司更計劃在明年 6 月底前再開設 22 間分店。

至於連鎖餐廳和民（Watami）5 月在東京新開的燒肉餐廳「上村牧場」，今年 6 月營業額達 3,000 萬日圓（約港幣 222 萬元），遠超過目標的 1,800 萬日圓。燒肉餐廳在疫情下成功跑出，和民在 10 月初開始將旗下的居酒屋轉型為燒肉店。

轉型總比結業好！日本和民居酒屋變平價燒肉店搶營業額【見下頁】

▲ 「燒肉King」計劃在明年6月底前再開設22間分店

難以在家中製作 成燒肉店生意上升原因

據日本餐飲服務協會的調查指，日本居酒屋 8 月營收大約只有去年同期的 40%，但燒肉店的營收卻已恢復至去年的 85%，雖然訂位的需求仍然偏低，但像和民這種主打家庭顧客的餐廳，業績已顯著恢復。外食總研資深研究員稻垣昌宏表示，拉麵和燒肉這兩種食品都很難在家中製作。尤其是燒肉，需配合不同肉類改變醬汁，而且要加上冷麵等副食，需要花很多工夫。他又指，由於市民在疫情期間未能出國旅遊，因此全家一起外出吃燒肉，已變成家庭最容易享受休閒時光的方式之一。

疫情促使日本餐飲業轉型不再 吉野家開外賣店．塚田農場賣急凍食品 【見下頁】

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Photo：Pixabay、多摩に暇人