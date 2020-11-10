【疫市直擊】 時裝店直播帶貨兼有歌聽　店主鼓勵自取顧客有藉口出街消費

新冦肺炎疫情肆虐，波及遊客熱點以至民生區域，尖沙咀市面更是門可羅雀，商戶為生存急求應對方法。有服裝店以網上直播帶貨，並且鼓勵客戶到店自取，成功刺激客戶到店消費。

尖沙咀潮流服飾店 Chill Shop 東主詹漢光坦言，在加連威老道開業之初便打算做旅客生意，去年 7 月時遊客雖然數量不多，但當時消費意欲高，做買賣不難;今年新冦肺炎疫情來到，生意難再維持，香港本地人消費態度又較消極，直到 4 個月前公司全力催谷網上直網帶貨，才成功挽回部份頹勢。

上網帶貨改革美妝業 SHISEIDO高層變「直播達人」產品 2 分鐘售罄【見上頁】

▲ 「Chill Shop」東主詹漢光。

內地香港居民回港免14日隔離 藥妝店：望盡快實行等他們光顧救命【見下頁】

詹漢光說：「如果說之前生意額比疫情前跌了 8 成，現在跌了大約 6 成，是有好轉的。雖然現在興直播促銷產品，但若只做直播帶貨的話，效果有限，我們便在直播加入清談、拍賣和 Live band 等節目，但提高互動性，結果節目大受歡迎，我們的直播頻率亦愈來愈高，由每星期 1 次加碼到 3 次。有時星期三會訪問精英運動員，星期五做拍賣， 500 元的背包由 50 元開始拍起。星期日會找 Live band 在店舖演出。」

▲ 今年店舖會在服飾上加入更多款式，但碼數會變少，希望可以吸引到更多客人。

透過直播所接觸到的客人，詹漢光會鼓勵他們親自到門市領取貨品，客人有借口出街自然更樂意買多些。他透露過往有客人訂了近 3,000 元貨品，來到店舖後趕上 Live band 節目，感受到店舖與別不同的氣氛，成功做到額外生意。他指出如果加連威老道的店主齊採取同樣策略，將尖沙咀人流重新帶旺也是指日可待，多方共贏。

網上直播帶來生意佔了 Chill Shop 總收入 6 成，詹漢光坦言潮流已經改變，雖然網上直播是由新冠肺炎疫情而帶起的潮流，但疫情平復後，直播仍可繼續，屆時實體店和網上平台雙管齊下，相信又是一番新氣象。

Live Music・外賣直播吸客？食肆第二代老闆：為轉型甚麼也要試【見下頁】

▲ 星期日「𝐂𝐡𝐢𝐥𝐥 𝐌𝐮𝐬𝐢𝐜」曾請來 LMF 結他手老占 (Jimmy)。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬【見下頁】

聖誕節一直是服裝業旺季，以往 1,000 元的衣服亦不難賣出；今年因新冠肺炎疫情影響力， Chill Shop 將減少入貨量。詹漢光說：「以前可能 10 萬元買入 20 款貨，每個碼的數量多些，現在可能同一個成本買 70 款貨，用多些款式吸引客人。這種策略其實不太健康，但市場變化大，我們也要改變經營策略配合。」

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】