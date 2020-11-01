【疫市直擊】 加連威老道吉舖處處反是好事？服裝店東主：藥房消失 outlet・樓上舖重生

新冦肺炎疫情肆虐，旅客絕跡，尖沙咀加連威老道有大量吉舖，有服裝店東主坦言未必不是好事，只有租金回落，非必要的店舖離場，尖沙咀才能再次重生，百花齊放。

於去年二月開業的潮流服飾店「Chill Shop」位處加連威老道，佔地 1,000 呎，老闆詹漢光苦笑：「今年應該無錢賺的了，基本不減一半租都很難維持，幸好業主都很幫手。說來諷刺，服裝店有不少都轉型做網購，我就上年特意做實體店，但偏偏沒有實體客。」

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詹漢光指出加連威老道昔日非常興旺，可是現時淪落為全港第二多吉舖的街道，排第一是他也有開分店的銅鑼灣謝斐道。詹漢光嘆表示，無人客舖租又高「兩邊夾」，若最終結業也無可奈何。

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▲ 加連威老道有大量吉舖。

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加連威老道 7 月禁晚市堂食時市況最「恐怖」，晚上 7 時市面就像晚上 11 時，500 米內人影也不見 1 個。詹漢光說尖沙咀食肆本應帶旺同區生意，但就算疫情回穩，Chill Shop 營業額只及過往 3 成，最怕未來會有第四波（新冠肺炎疫情），到時便各行各業都有滅頂之災了。

詹漢光嘆息：「加連威老道 10 間舖 7 間關門，現在好出名。電視台想拍〈市道蕭條〉節目的鏡頭便會過來。政府好像有不少政策想推，但其實幫助不大，如如『容許內地港人回港免 14 日檢疫』，其實在內地住的港人大部分都是上年紀的，回來也不會刺激到多少消費。長假期尖沙咀更冷清，市民通通去離島玩。現在反而是可以假期去銅鑼灣、尖沙咀抖抖氣。」

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「Chill Shop」的客源原先外地人本地人各佔一半，疫情下詹漢光笑言已數月無機會講英文和普通話。不過加連威老道吉舖多反而令有些零售行業重生。他月解釋，淘汰高舖租「推手」藥房，樓上舖有機會重新落地開街舖。

此外，曾是遊客以至本地人至愛的 outlet 也「復活」。詹漢光說 ：「20 年前加連威老道是潮流集中地， outlet 特別多，香港有不少為大品牌製衣的工廠，當他們做出了次貨，便會剪標籤在這裏出售，後來成為了尖沙咀的潮流特區，可惜被金舖藥房霸佔生存空間。新冠肺炎疫情如果可以讓市況重新洗牌，讓人工、舖租回落，其他行業便有空間慢慢做起。」

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