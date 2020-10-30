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【防疫商機】疫情影響自動售賣機生意差　BANDAI 推防疫扭蛋把手救市

商管策略 10:52 2020/10/30

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新冠肺炎疫情爆發初期，有商家看準市民的防疫需求，因而推出各種「防疫神器」，如推門、按鈕等用具，減少直接接觸公用物件。日本玩具商 BANDAI 早前宣布推出「マイガシャポンハンドル」（我的扭蛋把手）的新商品，讓大家可以毋須用直接接觸扭蛋機的把手也能享受扭蛋的樂趣。

扭蛋機等自動售賣機因新冠肺炎疫情令銷情下跌。根據日本自動售賣系統機械製造商協會數據，2000 年日本全國安裝的自動售賣機數量約 560 萬部，但到 2019 年已跌至約 410 萬部。日本飲料研究所調查顯示，由於新冠肺炎疫情蔓延，今年 4 月從自動售賣機發售的軟性飲料（如：汽水、果汁）數量比上年減少 33%。

不過，這也造就了消毒用品銷情。DyDo（ダイドー）10 月底在全國推出 3,000 部口罩和消毒濕紙巾自動售賣機，預計銷銷售飲品以外物品的自動售賣機數量將增加。

日本貼紙機復活！瞄準高中生家庭客創百億日圓市場見下頁

 

使用時直接將專用把手套在扭蛋機原有的把手上即可

至於「我的扭蛋把手」是方便攜帶的個人專用把手，使用時直接將專用把手套在扭蛋機原有的把手上即可。官方介紹指，專用把手可以直接使用，亦可以一分為二變成兩個半圓形的把手，可以與其他人一起使用，避免直接接觸扭蛋機把手。用家亦可自行加裝掛繩，方便隨身攜帶。但這個「扭蛋神器」只在扭蛋機有售，如果用家有意購買，還是先要直接接觸扭蛋機。

マイガシャポンハンドル（我的扭蛋把手）

售價：200 日圓（約港幣 16元）
顏色：半透明紅、藍、綠、橙、金色 (共5種)
售賣點：全國玩具賣場、量販店、家電店設置的扭蛋機
發售日期：2020 年 10 月（日期未定）

「我的扭蛋把手」有半透明紅、藍、綠、橙和金色可供選擇

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Photo：BANDAI、Wpcpey

撰文 : 廖淑瑩

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