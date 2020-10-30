口罩博士 K Kwong 俾台灣口罩廠告? Solis 正式發出律師信 要求道歉賠償

台灣口罩廠 Solis 10 月 30 日向有香港口罩博士之稱的 K Kwong 正式發出律師信，要求他道歉賠償。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

事源是 K Kwong 早前在 Facebook 發出的言論，令台灣口罩廠 Solis 感到不滿，詳情可按此瀏覽。SOLIS 在 Facebook 表示，經過近 2 個月，廠方未仍未收到 K Kwong 的回覆，所以不得不採取下一步法律行動，捍衛該廠名譽。Solis 發出的律師信(按此)。

▲ Solis 口罩

【其他內容】 【附優惠詳情】劈到出血! 港產 BFCare 驚人優惠! Level 2 獨立裝口罩只售 $10/30個

▲ Solis 向K Kwong 發出的律師信 P1

【其他內容】 【附購買詳情】 愈劈愈平! J．Mask 日本質量口罩 售$30/50個

根據 Solis 向 K Kwong 發出的律師信內容，大意是要求 K Kwong 需為其言論道歉，賠償因此事引起的相關損失和所需法律費用。

至截稿止，K Kwong 仍未為此事作出回應。

【其他內容】 【附購買方法】意大利專利! 港廠Real Care口罩推 1 蚊 1 個 LEVEL 2口罩優惠 廠方更會捐錢作兒童服務

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】