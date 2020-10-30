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口罩博士 K Kwong 俾台灣口罩廠告? Solis 正式發出律師信 要求道歉賠償

行內熱話 04:27 2020/10/30

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台灣口罩廠 Solis 10 月 30 日向有香港口罩博士之稱的 K Kwong 正式發出律師信，要求他道歉賠償。
 
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事源是 K Kwong 早前在 Facebook 發出的言論，令台灣口罩廠 Solis 感到不滿，詳情可按此瀏覽。SOLIS 在 Facebook 表示，經過近 2 個月，廠方未仍未收到 K Kwong 的回覆，所以不得不採取下一步法律行動，捍衛該廠名譽。Solis 發出的律師信(按此)。

Solis 口罩

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Solis 向K Kwong 發出的律師信 P1

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根據 Solis 向 K Kwong 發出的律師信內容，大意是要求 K Kwong 需為其言論道歉，賠償因此事引起的相關損失和所需法律費用。

至截稿止，K Kwong 仍未為此事作出回應。

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 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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