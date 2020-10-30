【附優惠詳情】劈到出血! 港產 BFCare 驚人優惠! Level 2 獨立裝口罩只售 $10/30個

▲ BFCare 口罩

香港口罩廠推出驚人優惠，讓買家以 $10 購買一盒口罩。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

BFCare 表示，現推出一連 5 星期 $10 優惠，優惠每星期不同，包括:中小童成人口罩各款式 ! 注意每人限購 1 盒，優惠先到先得，數量有限，售完即止。



10月26日-11月1日 中童獨立裝口罩(玫瑰粉)

11月2日-11月8日 小童獨立裝口罩(玫瑰粉)

11月9日-11月15日 中童獨立裝口罩(翠柳綠)

11月16日-11月22日 小童獨立裝口罩 (公仔布)

11月23日-11月29日 成人獨立裝口罩(三色)

【其他內容】 【一盒齊五色】香港製造FairBuy馬卡龍Lv3口罩 獨立包裝售 $86.4/50個 附購買連結

從網頁描述看，廠方沒有限定買家需要購買其他產品，方可以優惠價 $10 購買口罩，但在網店購物未滿 $200 的話，就要付 $30 運費。事實上，BFCare 的口罩亦十分抵用。例如 50 個成人非獨立裝口罩，原價 $108 盒，現售 $43。

【其他內容】 【附購買詳情】 愈劈愈平! J．Mask 日本質量口罩 售$30/50個

▲ BFCare 口罩

BFCare 澳佳口罩規格：

-ASTM Level 2

-成人/中童/小童尺寸

-香港製造

口罩購買連結<<<

【其他內容】 【附購買方法】意大利專利! 港廠Real Care口罩推 1 蚊 1 個 LEVEL 2口罩優惠 廠方更會捐錢作兒童服務

▲ BFCare 口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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