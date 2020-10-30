【附購買連結】超出位! K Kwong 親自設計 Face Armor 佛系和CLS口罩即日發售

香港口廠 Face Armor 表示，正開售兩款獨特設計的口罩。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

廠方表示，佛系和 CLS 口罩是由香港口罩博士 K Kwong 親自設計，現時已作公開發售。此 2 款圖案口罩是 Level 3 規格，同售 $108盒﹔一盒 25 個，獨立包裝，香港製造。注意出貨期為 11 月中左右。

▲ Face Armor CLS口罩

【其他內容】 【附購買詳情】 愈劈愈平! J．Mask 日本質量口罩 售$30/50個

Face Armor口罩規格：

-達到ASTMF2100-19 Level 3 級別

-BFE > 98% VFE > 98% PFE > 98%

-透氣舒適度 Delta P (mm H2O/cm2) : 2.6

-EN 14683 Type IIR 歐盟最高標準

-香港製造

口罩購買連結<<<

【其他內容】 【附購買方法】意大利專利! 港廠Real Care口罩推 1 蚊 1 個 LEVEL 2口罩優惠 廠方更會捐錢作兒童服務

▲ Face Armor 佛系口罩

【其他內容】 【一盒齊五色】香港製造FairBuy馬卡龍Lv3口罩 獨立包裝售 $86.4/50個 附購買連結

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】