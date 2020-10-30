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9GAG 大增假期醫療保額逾千萬 網民大讚良心僱主

業界頭條 03:14 2020/10/30

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對員工來說，怎樣才算是好公司呢？著名社交媒體網站 9GAG 創辦人陳展程 Ray Chan 早前在其 facebook 發帖，談及公司各種福利改革，不少網民看到後，都羨慕不已，並大讚他是良心僱主。
   
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Ray 表示 9GAG 已營運了 12 年，由於自身重視家庭，所以也想推己及人，自 2019年起，為每位同事購買了金額相等於 60 個月薪金的人壽保險，受益人由員工決定。若不幸離世，家人至少有 5 年時間不用為金錢煩惱。同時，亦全面升級了公司的醫療保險，每人每年保額有美元 150 萬（約港元 1170 萬）。員工若不幸染病，門診住院手術癌症危疾全保，不會因醫療費用而延誤就醫。

Ray 指公司亦大刀闊斧改進了假期制度，包括增加了香港寬頻推早前新增的「領養假」，即領養兒童後的假期。9GAG 的假期大概亦一般公司多，例如：產假 20 星期、侍產假 8 星期、領養假 8星期、年假  25 日、喪假 15 日、家人寵物假 15 日、新婚假 10 日等。Ray 謙稱公司資源有限，只是將能力所及的全都投放在最重要的三件事，即薪金、假期、保險。他又稱現時員工都是遙距工作，原因之一就是希望建立了家庭的同事，能減少通勤，有更多時間陪伴子女成長。

文末他稱希望共勉身邊創業的、做「老闆」的、努力工作的朋友，或許未能改變世界，但至少可以改變「身邊的世界」，令家人、同事、同事的家人過得更好。

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撰文 : 何兆洋

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