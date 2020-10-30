任正非真心談華為困境 : 「設計的晶片中國造不出來」

受美國禁令影響，華為 Huawei 購買晶片等零組件時遇上重重困難。早前華為創辦人任正非坦言：「華為今天遇到的困難，是我們設計的先進晶片，國內的基礎工業還造不出來，我們不可能又做產品，又去製造晶片。」



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早前華為內部網站公布任正非在 9 月期間，於北京大學、清華大學、中國科學院等幾所大學發表過的談話。任正非表示，美國的科技發展史就是一面鏡子，以此來反思大陸的科技發展戰略的系統性、科學性。「華為今天遇到的困難，不是依託全球化平台，在戰略方向上壓上重兵產生突破而有什麼錯誤，而是我們設計的先進晶片，國內的基礎工業還造不出來，我們不可能又做產品，又去製造晶片。就如我們缺糧，不能自己種稻子一樣。」技術創新它是可以依據理論，獨立設計、發明出來的，就如同汽車，都是四個輪子，但車都不一樣。

他指中國目前的科研狀況就像是二戰前的美國，充滿功利主義，是仰賴歐洲的基礎研究成果，才發展「短、平、快」的產業，是直到羅斯福總統科技顧問建議應該要發展基礎研究，面向長遠，才逐漸擺脫對歐洲的依賴。

他又稱，科學是非常客觀規律的學問，不應存在西方科學和東方科學的分野。美國現在主張中美科技脫鉤，中國更應該要堅持開放、國際化，因為封閉只會重返落後，絕對不會成功。

任正非最後表示，華為今天受到百年未聞的打壓及圍剿，20 萬員工的忘我奮鬥，正在挽救公司的存亡，如果華為還有可能勝利的一天，不要忘了千萬奮鬥的英雄。

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