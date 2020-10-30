  • 24°C
香港時間 : 20201030日 (五) 03:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

任正非真心談華為困境 : 「設計的晶片中國造不出來」

行內熱話 02:41 2020/10/30

分享：

受美國禁令影響，華為 Huawei 購買晶片等零組件時遇上重重困難。早前華為創辦人任正非坦言：「華為今天遇到的困難，是我們設計的先進晶片，國內的基礎工業還造不出來，我們不可能又做產品，又去製造晶片。」
   
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

早前華為內部網站公布任正非在 9 月期間，於北京大學、清華大學、中國科學院等幾所大學發表過的談話。任正非表示，美國的科技發展史就是一面鏡子，以此來反思大陸的科技發展戰略的系統性、科學性。「華為今天遇到的困難，不是依託全球化平台，在戰略方向上壓上重兵產生突破而有什麼錯誤，而是我們設計的先進晶片，國內的基礎工業還造不出來，我們不可能又做產品，又去製造晶片。就如我們缺糧，不能自己種稻子一樣。」技術創新它是可以依據理論，獨立設計、發明出來的，就如同汽車，都是四個輪子，但車都不一樣。

他指中國目前的科研狀況就像是二戰前的美國，充滿功利主義，是仰賴歐洲的基礎研究成果，才發展「短、平、快」的產業，是直到羅斯福總統科技顧問建議應該要發展基礎研究，面向長遠，才逐漸擺脫對歐洲的依賴。

他又稱，科學是非常客觀規律的學問，不應存在西方科學和東方科學的分野。美國現在主張中美科技脫鉤，中國更應該要堅持開放、國際化，因為封閉只會重返落後，絕對不會成功。

任正非最後表示，華為今天受到百年未聞的打壓及圍剿，20 萬員工的忘我奮鬥，正在挽救公司的存亡，如果華為還有可能勝利的一天，不要忘了千萬奮鬥的英雄。

其他內容】  【附購買方法】意大利專利! 港廠Real Care口罩推 1 蚊 1 個 LEVEL 2口罩優惠 廠方更會捐錢作兒童服務

 

其他內容】 【一盒齊五色】香港製造FairBuy馬卡龍Lv3口罩 獨立包裝售 $86.4/50個 附購買連結

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 何兆洋

相關文章

【疫情雙十一】天貓雙11內地消費者支持國貨？調查：「報復式消費」會遠離美國品牌
2020/10/28
【疫情雙十一】天貓雙11內地消費者支持國貨？調查：「報復式消費」會遠離美國品牌
【一番街重現?】番禺驚現「偽歐洲名店街」！OMG 網紅直播街山寨招牌成賣點
2020/10/29
【一番街重現?】番禺驚現「偽歐洲名店街」！OMG 網紅直播街山寨招牌成賣點
【售$0.7一個】 榮華餅家都出港產口罩! Level 2 水平 First Mask 可用$7優惠價換購10個 附購買詳情
2020/10/29
【售$0.7一個】 榮華餅家都出港產口罩! Level 2 水平 First Mask 可用$7優惠價換購10個 附購買詳情
全球化 任正非 中國 美國 華為 晶片

上一篇文章

【變相半價】Häagen-Dazs 推超吸引限時優惠 雙球雪糕買一送一

下一篇文章

香港製造!冠展聖誕節圖案口罩即將推出 獨立包裝售$120/50個
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【香港零售】小店・奢侈品牌無一幸免？直擊銅鑼灣知名地標倒閉慘況（持續更新）
【香港零售】小店・奢侈品牌無一幸免？直擊銅鑼灣知名地標倒閉慘況（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣