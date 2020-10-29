【附購買詳情】 愈劈愈平! J．Mask 日本質量口罩 售$30/50個

深水埗電子特賣城又有平價口罩到貨，今次是 J．Mask 口罩。



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深水埗電子特賣城在 FB 表示，正售賣 J．Mask 口罩。帖文指出，J．Mask 為日本質量三層防疫口罩，現售 $30 盒，一盒 50 個，支援 BFE 99%, 和 PM2.5。成人，女士和中童尺寸都有提供。店方沒有提及口罩產地來源。

▲ J．Mask 日本質量口罩

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地址:深水埗福華街161至175號福仁商埸地面1號鋪

WhatsApp 產品解答問題熱線: 6496 2195

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▲ J．Mask 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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