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【附購買詳情】 愈劈愈平! J．Mask 日本質量口罩 售$30/50個

行內熱話 19:10 2020/10/29

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 深水埗電子特賣城又有平價口罩到貨，今次是 J．Mask 口罩。
  
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

深水埗電子特賣城在 FB 表示，正售賣 J．Mask 口罩。帖文指出，J．Mask 為日本質量三層防疫口罩，現售 $30 盒，一盒 50 個，支援 BFE 99%, 和 PM2.5。成人，女士和中童尺寸都有提供。店方沒有提及口罩產地來源。

J．Mask 日本質量口罩

其他內容】  【附購買方法】意大利專利! 港廠Real Care口罩推 1 蚊 1 個 LEVEL 2口罩優惠 廠方更會捐錢作兒童服務

地址:深水埗福華街161至175號福仁商埸地面1號鋪

WhatsApp 產品解答問題熱線: 6496 2195

其他內容】  【附購買連結】日本製造! 3E>99% KOWA 三次元口罩屈臣氏售 $28 包

J．Mask 口罩

其他內容】 【一盒齊五色】香港製造FairBuy馬卡龍Lv3口罩 獨立包裝售 $86.4/50個 附購買連結

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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