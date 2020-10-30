香港製造!冠展聖誕節圖案口罩即將推出 獨立包裝售$120/50個

香港口罩廠冠展表示，即將推出聖誕節圖案口罩。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

廠方現提供單色和圖案特別款口罩，前者售$88/50個，後者售$120/50個。口罩全為獨立包裝，BFE/PFE > 99%。今次廠方更預告即將推出聖誕節圖案特別款口罩系列，但暫未有發售詳情，有興趣的朋友要注意啦!

▲ 冠展多色壓花口罩

【其他內容】 【附購買方法】意大利專利! 港廠Real Care口罩推 1 蚊 1 個 LEVEL 2口罩優惠 廠方更會捐錢作兒童服務

▲ 冠展聖誕口罩

口罩購買連結<<<

【其他內容】 【附購買連結】日本製造! 3E>99% KOWA 三次元口罩屈臣氏售 $28 包

【其他內容】 【一盒齊五色】香港製造FairBuy馬卡龍Lv3口罩 獨立包裝售 $86.4/50個 附購買連結

▲ 冠展卡通口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】