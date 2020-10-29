支援 N95/KF94雙規格! Savewo 救世 3Dmask有特價! SOGO 售$134.1盒起

銅鑼灣 SOGO 正提供口罩特價，救世全系列口罩皆有折扣。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

正進行周年特價的銅鑼灣 SOGO，口罩產品亦有優惠。當中救世全系列口罩提供 9 折優惠。例如色彩鮮艷的 Hana 3Dmask，原售 $169/30個，現售 $152.1。兒童口罩原價 $149/30個，現售$134.1。優惠期有限，售完即止。救世 3Dmask 支援 N95/KF94 規格，全獨立包裝，香港製造。

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▲ Savewo 救世3Dmask

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▲ Savewo 救世3Dmask

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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