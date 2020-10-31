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【營銷Tips】 夾公仔機店屢遭爆竊失過萬元獎品　商會：應為貨物投保否則後果自負

業界頭條 01:56 2020/10/31

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夾公仔機店舖貴價獎品作招徠，台主（夾公仔機擁有人）不惜工本將售價數千港元的模型，甚至過萬元獎品夾公仔機內陳列，結果引來匪徒垂涎。近日夾公仔機爆竊情況接二連三出現，有保險業界指可買商鋪綜合保險，加強店舖保障。

自上月深水埗夾公仔店舖被爆竊並取走 4 盒價值 1 萬元港模型「獎品」，近日旺角有夾公仔機舖失竊 4 盒價值約 4,000 港元模型，疑犯破壞夾公仔機玻璃，台主雙重損失。

分析風險・投資回報 人工智能工具助遙距管理物業資產【見下頁 

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁

對於店鋪遇劫爆竊導致財物損失，國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，大部分店鋪均會選擇商鋪綜合保險（Shop Protection Package），如海鮮店、珠寶及鐘錶等「重貨」店舖。夾公仔機場主或台主可為貨物買保險，保單列明保額上限、每件店內商品「最高金額」及受保物件數量；夾公仔機也當作財物計算，可實報實銷損失；若第三者（店內顧客）因意外受傷亦受保。

善用區塊鏈樓盤買賣電子化 助小型物業代理拓新市場見下頁

羅少雄又指，保單費用金額就風險評估調整，而店舖申請前提交風險評估，包括店鋪關門後晚上有否看守、店內設閉路電視，或是大廈監管等因素而定，徜若店主願意負擔物件 10% 保費，購買保單或會較便宜。

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撰文 : 鍾采餘

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