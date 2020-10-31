【航空業自救】落地開餐廳一樣得？AirAsia 全球開逾百餐廳增收入來源

新冠肺炎疫情下，各國航空公司積極開展新的收入來源，當中廉航「亞洲航空（AirAsia）」去年底開設首間餐廳後，發現餐飲業務為公司帶來不少收入，公司宣布至 2022 年計劃在全球開設超過 100 間餐廳，希望餐飲業務能成為新的收入增長來源。

在 2019 年 12 月，AirAsia 休閒餐廳品牌 Santan 和咖啡店 T&CO 的首間門市在馬來西亞吉隆坡開業，專門提供飛機餐。航空公司開設餐廳，是因為 AirAsia 對自家的飛機餐很有信心，才會有在地面上開餐廳售賣機上餐點的構思。

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▲ AirAsia 休閒餐廳 Santan 和咖啡店 T&CO 的第一間門市在馬來西亞吉隆坡開業

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AirAsia 的飛機餐「Santan美食套餐」提供椰漿飯、沙嗲串、越南河粉等經典馬來西亞及東南亞美食。《馬來郵報》報道，AirAsia 在馬來西亞目前有 15 間餐廳，公司希望到 2022 年第 1 季在全球擴展到 100 間餐廳，並希望在馬來西亞以外的國家開展餐飲業務，預計 2021 年有望在中國和英國開業。

▲ AirAsia「Santan美食套餐」提供經典馬來西亞及多元化的東南亞美食。

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受到新冠肺炎疫情衝擊，AirAsia 的航空業務短期內難以回恢正常，餐飲業務的營收恐怕未能彌補公司的損失。AirAsia 今年 3 月底宣布，旗下所有航班幾乎要停運，全體管理層及資深員工更要減薪及扣減津貼，減薪幅度由 15% 至 75% 不等。

總之，全球新冠肺炎疫情一日未完結，航班何時能夠復飛固然是未知之數，對交通業甚至經濟的打擊非常深遠。

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Photo﹕dreamcatcher-68@Flickr、Santan.ASEAN